Gemellaggio Pegli-Svizzera per la pulizia delle spiagge: "Rimossi 56 kg di rifiuti"

Stamattina, sabato 18 giugno 2022, è andato in scena un simbolico ballottaggio tra Pegli e la Svizzera, nell'ambito della giornata di pulizia dei fondali marini e delle spiagge organizzata dal Circolo Nautico Ilva, in collaborazione con il Comitato Pegli Bene Comune. Hanno infatti partecipato anche oltre 20 ragazzi e ragazze di 'Kyma sea conservation & research', associazione nata in Svizzera nel 2019 per unire le forze tra scienziati, esperti di comunicazione e attivisti al fine di operare per la salvaguardia dell'ecosistema marino.

"I ragazzi e le ragazze di Kyma - spiega il Comitato Pegli Bene Comune sulla propria pagina Facebook - sono scesi a Genova per partecipare a un'attività di whale watching, hanno voluto unire l'utile al dilettevole aiutandoci, con grande passione, a rimuovere rifiuti dal nostro 'spiaggione', per un totale di 56 chilogrammi di spazzatura tolta dall'ambiente che si aggiunge a quella rimossa durante la mattinata dai fondali marini e dalle spiagge fino a Molo Archetti, insieme alla spiaggetta ed alla terrazza del Belvedere 'Padre Guglielmo Salvi'.

"Una giornata indimenticabile - conclude il Comitato - che ha sancito il gemellaggio tra Pegli e la Svizzera, nel nome dei valori che ci stanno più cari: senso civico, partecipazione, tutela dell'ambiente e del mare, comunità. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa iniziativa, e un plauso particolare ai nostri amici svizzeri che ci hanno insegnato, ancora una volta, che l'attenzione al bene comune è un valore che supera le barriere geografiche e culturali".