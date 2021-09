Barriere autostradali antirumore, Campora: "Richiesto cronoprogramma dei lavori"

Ancora un'interrogazione in Consiglio comunale, tornato in aula rossa martedì 7 settembre dopo la pausa estiva, sulle barriere autostradali antirumore del nodo autostradale attorno a Genova.

Alla domanda di Gianni Crivello ha riposto l’assessore Matteo Campora: “La direzione ambiente ha fatto degli interventi formali interessando l’apposito nucleo di Polizia Locale - ha detto l'assessore ai Trasporti - Personalmente ho partecipato a diversi tavoli in Prefettura, segnalando anche i problemi legati alla viabilità. Ieri sera ho avuto un ulteriore incontro con il direttore del tronco. Sono stato rassicurato che entro questo mese inizieranno i cantieri per la ricollocazione dei pannelli".

"Questa situazione è andata troppo per le lunghe - ha continuato Campora - Pretendiamo che questi interventi vengano fatti al più presto e giovedì mattina ci sarà un sopralluogo, presente il vicesindaco Massimo Nicolò. Ribadisco che la collocazione dei pannelli fonoassorbenti inizierà entro fine settembre. Ho altresì chiesto che venga inviato al Comune di Genova un cronoprogramma con le giornate di lavoro, in modo tale da informare i residenti sui tempi dei vari interventi. Alla sua richiesta di una commissione su questo tema do la più ampia disponibilità”.