Assalto al distributore automatico: due giovani nei guai

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno denunciato a piede libero due persone per furto aggravato in concorso.

A finire nei guai una giovane originaria della Bulgaria e un italiano minorenne. I due hanno preso d'assalto un distributore automatico di alimenti e bevande sul lungomare di Pegli. Dopo averlo forzato hanno portato via vari snack. In totale hanno provocato danni per un totale di circa 3mila euro.

Nelle ultime ore i carabinieri sono intervenuti nel ponente genovese anche a Pra' per un'aggressione ai danni di una donna di 56 anni, arrestata una 25enne originaria di Cuba che ha anche opposto resistenza.