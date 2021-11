Spunta cantiere sul lungomare di Pegli, il mercato trasloca

Un cartello di lavori in corso è apparso questa mattina sul lungomare di Pegli, lato est.

Sono partiti "all'improvviso" i lavori di Ireti per rifare le fognature e la pavimentazione e, secondo il presidente del Municipio VII Ponente, Claudio Chiarotti, i cittadini non sarebbero stati avvisati: "Un intervento di tale entità discusso con una parte degli addetti ai lavori senza coinvolgere minimamente il Municipio competente lo ritengo semplicemente offensivo. Non certo per il sottoscritto, ma sicuramente per la comunità che rappresento". Inoltre, alcuni banchi del mercato settimanale dovranno trovare un'altra collocazione.

I lavori del collettore fognario di Pegli, che impegneranno gli operai per oltre un anno, sono dunque arrivati in consiglio comunale con un'interrogazione urgente presentata da Cristina Lodi del Pd: "Il cantiere coinvolge la parte a levante del lungomare di Pegli, transennato senza preavviso al Municipio, ai cittadini, con scarse o assenti indicazioni di percorsi sostitutivi. Qual è il cronoprogramma del cantiere? Dove si svolgerà il mercato comunale?".

Le risposte sono arrivate dall'assessore al Commercio, Paola Bordilli: "Il mercato verrà tutelato a seguito di confronti e passaggi con le categorie. Vi sarà uno spostamento temporaneo dei banchi dalla parte a Levante di Largo Calasetta verso quella a Ponente, per poi tornare alla attuale disposizione. Ringrazio Ambulanti e CIV Rivieradipegli di Confcommercio per il confronto costante e il lavoro che assieme abbiamo portato avanti".