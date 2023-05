Ubriaco, litiga con la ex e inizia a distruggere casa

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato, in distinti interventi, due persone per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo episodio è avvenuto a bordo di un autobus Amt in servizio a Sestri Ponente dove i controllori aziendali avevano colto un passeggero sprovvisto di biglietto.

Il protagonista del secondo episodio è un albanese di 45 anni, residente a Genova. In questo caso i militari sono dovuti intervenire su richiesta della ex compagna, spaventata dai modi violenti dell'uomo, che, in stato di ubriachezza, al culmine di una lite, aveva cominciato a danneggiare i mobili dell'abitazione situata nel quartiere di Pegli.

L'uomo, in forte stato di agitazione, ha tentato di aggredire anche i militari al loro arrivo, venendo bloccato e arrestato.