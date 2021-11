Pegli, comitato e cittadini ripuliscono le scritte sui muri del ponte di via Piandilucco

Prosegue l'impegno del Comitato Pegli Bene Comune per la pulizia del quartiere: negli ultimi giorni insieme ai ragazzi Lsu ex Ilva e ad alcuni cittadini è stato terminato l'intervento di rimozione delle scritte sui muri del ponte di via Piandilucco. I lavori, in collaborazione con il Municipio VII Genova Ponente e la polizia locale, sono durati un paio di giorni e il muro è tornato bianco, senza le numerose scritte che lo avevano deturpato.

"Insieme ai cittadini - ha spiegato sui social il Comitato Pegli Bene Comune - abbiamo fortemente voluto questo intervento. Ringraziamo di cuore una carissima signora che ci ha rifoccillati con un vassoio di focaccia e un uomo che ha voluto offrirci da bere. Fa piacere sapere di avere sostegno da parte dei cittadini, speriamo che il lavoro duri e che chi deve scrivere lo faccia su dei fogli o in zone appositamente create".

Recentemente i volontari del Comitato sono stati impegnati anche in altri interventi di pulizia del quartiere di Pegli: dal belvedere "Padre Guglielmo Salvi" al lungomare, passando per i giardini Catellani, il cippo in memoria dei caduti e il giardino della scuola Pascoli.