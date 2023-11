Lungomare di Pegli, c'è una nuova data di fine lavori

"I lavori di rifacimento del collettore fognario e di ripavimentazione della passeggiata di Pegli termineranno il 30 aprile 2024. Saranno apportate varie migliorie tra cui l'abbattimento delle barriere architettoniche per garantire una migliore accessibilità delle spiagge e la sostituzione dei servizi igienici, a disposizione di bagnanti e frequentatori della passeggiata".

È quanto dichiarato martedì 28 novembre dall'assessore comunale alle Manutenzioni, Mauro Avvenente, nella replica all'interrogazione a risposta immediata presentata dalla consigliera Elena Manara (Vince Genova), che chiedeva alla Giunta aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori.

"Il tratto di passeggiata interessato da questo cantiere - ha spiegato Avvenente - va dal depuratore a largo Calasetta e i ritardi nell'esecuzione dei lavori sono da addebitare sia all'esigenza di realizzare delle palificazioni in prossimità di molo Archetti, rese necessarie dalla presenza di robusti muri antisbarco realizzati durante la Seconda Guerra Mondiale, sia alla decisione, concordata con il Civ di Pegli anche per ragioni di sicurezza, di sospendere le lavorazioni nel periodo estivo in cui la passeggiata è frequentata ogni giorno da centinaia di residenti e turisti".

"I lavori adesso procedono abbastanza celermente e prevedono non solo la ripavimentazione della passeggiata fino a largo Calasetta compreso, ma anche alcune migliorie come l'apertura di un pezzo di ringhiera, volte a migliorare l'accessibilità complessiva alle spiagge di Pegli", ha concluso l'assessore.