Botte alla fidanzata fino a farla quasi svenire

Un totale di 48 giorni di prognosi. A totalizzarli sono stati due giovani, che nel pomeriggio di domenica 9 luglio 2023 si sono resi protagonisti di una violenta lite. Ricostruire la vicenda nei dettagli non sarà facile per la polizia di Stato, che ha trovato reticenza a parlare da parte dei presenti.

Teatro della vicenda i laghetti di Pegli in val Varenna, luogo che ogni estate vede scorrere fiumi di alcol durante le grigliate domenicali. La polizia è accorsa sul posto, insieme a due ambulanze, della Croce Verde Praese e dei Volontari del soccorso della Fiumara, quando erano da poco passate le 19.

Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato la donna, una quarantenne colombiana, come il suo compagno, in stato di semi incoscienza e l'hanno trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. L'uomo invece è stato trasportato in codice verde al San Carlo di Voltri.

Dagli accertamenti è emerso che il 29enne era in affidamento in prova in seguito a una rapina e che ha il divieto di uscire la notte. Prescrizione rispettata, a differenza di quella di non consumare alcolici, visto che è risultato ubriaco, motivo per cui è stato denunciato.

Al giovane vengono anche contestati i reati di lesioni gravi aggravate, violenza privata in quanto ha lanciato nel torrente i documenti della fidanzata e atti osceni in quanto si è messo a orinare in direzione dei presenti. Per la donna il referto dell'ospedale parla di 40 giorni di prognosi. Attivato il protocollo Eva previsto nei casi di violenza di genere.