Incendio in abitazione nella notte, un intossicato

È di una persona intossicata e portata in ospedale il bilancio di un principio d'incendio, divampato poco dopo la mezzanotte di domenica 19 marzo 2023 in via Tubino a Pegli all'interno di un'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due automediche, Golf 4 e 5, due ambulanze della Praese e della Croce Verde di Sestri e i carabinieri per gli accertamenti del caso. All'interno dell'appartamento erano presenti anche due donne, ma entrambe non hanno riportato conseguenze e hanno rifiutato il trasferimento in ospedale.

Mentre i pompieri si occupavano di mettere in sicurezza l'abitazione e il palazzo, l'intossicato, un cinquantenne, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per accertamenti.