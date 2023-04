"Pegli come il far west, gatto colpito da una pallottola", veterinaria lancia l'allarme

"Pegli come il far west". Comincia così l'allarme lanciato su Facebook sul gruppo 'Sei di Pegli se...' dalla veterinaria Paola Fiorimbelli, che ha raccontato un episodio molto preoccupante capitato in via Sabotino.

"Nel mio ambulatorio - ha scritto - abbiamo prestato le prime cure a un micio buonissimo a cui delle cattive persone hanno sparato. È un gatto di proprietà che abita in pieno centro a Pegli e che, come ogni giorno, è uscito per un giretto pomeridiano".

"Il poveretto - prosegue la veterinaria - è tornato a casa con un proiettile conficcato nel collo; la pallottola è entrata mediamente nell'occhio sinistro, ne ha procurato la perdita, e ha proseguito la sua corsa per fermarsi nel collo. Il malcapitato micio per ora è vivo, direi per miracolo".

E infine l'appello: "Chiedo a tutti voi come sia possibile una tale barbarie, un atto così gratuitamente crudele e pericoloso. Vi invito a fare attenzione quando transitate intorno a via Sabotino, potrebbe esserci un cecchino in agguato".