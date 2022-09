Doppio furto con spaccata a Pegli, commercianti esasperati

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre, mentre gli italiani erano incollati al televisore per conoscere i risultati delle elezioni, in via Pallavicini a Pegli si è verificato un furto con spaccata.

Il ladro o i ladri sono entrati in azione intorno alle 3.30, hanno infranto la vetrina di un'agenzia immobiliare e portato via alcuni pc e cellulari.

È solo l'ultimo episodio che si è verificato in zona. Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 settembre c'è stato un furto anche nel negozio Arca di Noè in via Pegli, sulla strada; hanno rotto un vetro e sono entrati.

"Forse è il caso di intensificare i controlli", fa notare una commerciante che lavora a Pegli.