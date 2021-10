Si addormenta sotto l'ombrellone, gli rubano orologio da 150 euro

Dormiva beatamente sotto l'ombrellone in spiaggia a Pegli, quando un rumore lo ha destato improvvisamente.

Due uomini stavano scappando sul lungomare e a lui mancava l'orologio da 150 euro che aveva riposto nella giacca.

Per fortuna il bagnante derubato mentre si è messo a rincorrere i due ladri ha incontrato una pattuglia della polizia, Gli agenti, entrati in azione, hanno bloccato i due malviventi in stazione che cercavano di salire su un treno per darsi alla fuga.

Entrambi marocchini, rispettivamente di 36 e 35 anni, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Non solo: sono stati denunciati il primo per ricettazione e il secondo per resistenza a pubblico ufficiale.

Mentre uno ha subito confessato e si è consegnato alla polizia, l'altro - infatti - ha cercato di divincolarsi aggredendo i poliziotti.ore che stava dormendo sotto l’ombrellone in spiaggia.

In tasca al 36enne è stato trovato anche un portafogli con 70 euro e la fototessera di una donna di cui lui non conosceva l’identità.

I due sono stati processati per direttissima questa mattina.