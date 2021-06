S'introduce in un'abitazione, ma dentro trova la proprietaria

È successo in via de Nicolay a Pegli. L'uomo si è dato alla fuga. Sul posto è intervenuta la polizia

Si è introdotto all'interno di un'abitazione dopo aver forzato la porta, ma si è trovato davanti un'anziana ed è fuggito. È successo intorno alle 9 di lunedì 28 giugno 2021 in via de Nicolay a Pegli. La donna ha avvisato la figlia, che due ore più tardi l'ha raggiunta, constatando quanto affermato dalla madre.

A quel punto è partita la chiamata alla polizia, che è accorsa sul posto. Avviate indagini per tentare di risalire al ladro, anche se la donna non ha saputo fornire una descrizione.

Sempre nella mattinata di lunedì la polizia ha effettuato un altro sopralluogo per furto in abitazione, questa volta in via Stallo di Bavari. Bottino da quantificare.

Derubato anche un bagnante, che si trovava in spiaggia presso uno stabilimento balneare di Pegli. L'uomo, accortosi della sparizione delle chiavi di casa e di 150 euro, è subito tornato presso la sua abitazione nel timore che i ladri potessero averla individuata, ma così non è stato.