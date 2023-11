Furto in appartamento, rubati gioeilli per tremila euro

Sono entrati dalla finestra e hanno fatto razzia dentro casa.

Furto in appartamento nella serata di Halloween in via Guglielmotti: i ladri, approfittando dell'assenza del proprietario, hanno fatto un foto in un infisso e, una volta sbloccato il meccanismo di apertura, sono entrati dalla finestra.

A denunciare l'effrazione alla polizia un trentenne che ha dichiarato il furto di gioielli per un valore di tremila euro. È stata chiamata anche la polizia scientifica per rilevare eventuali tracce lasciate dai malviventi.