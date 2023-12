Rubano due alberi di Natale dalla vetrina di un negozio

"Ma si può rubare un albero di Natale?". Si è chiesta la titolare di Verde e a capo, fioraio e caffetteria a Pegli. La risposta è sì. Anzi, il furto è stato pure doppio. "Avevano messo in vetrina due alberi di Natale per fare atmosfera ma qualcuno ha pensato bene di rubarli", racconta ancora incredula la donna sui social.

"Oggi siamo stati vittima di furto. Non mettiamo mai nulla davanti alla nostra porta d'ingresso per non intralciare il passaggio nel già piccolo marciapiede, ma a Natale per fare un po' di atmosfera, avevamo messo a darvi il benvenuto due piccoli abeti freschi". Spariti, rubati.

"Oltre al gesto ignobile del furto, imperdonabile e vergognoso, ci chiediamo quale sia il senso di addobbare un albero rubato. Il simbolo per eccellenza di un momento di condivisione e armonia, di pace e serenità. Ora tu, ladro, hai macchiato una cosa pura. Ci fai tanta pena".