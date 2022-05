Cade in una scarpata e finisce nel torrente, donna salvata dai vigili del fuoco

Nella serata di domenica 22 maggio 2022 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rexello a Pegli, per soccorrere una persona che era finita nel torrente.

Si trattava di una donna che, per motivi ancora in via di accertamento, era precipitata nella scarpata per una ventina di metri.

I pompieri sono intervenuti tempestivamente e hanno approntato un sistema di calata. La signora è stata quindi recuperata e portata in salvo su una barella.