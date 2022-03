Flavio, lo studente in carrozzina bloccato nella stazione di Pegli e liberato dai vigili del fuoco

"Ho dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco perché mio figlio potesse uscire dalla stazione. Non cambierà mai niente per i disabili in città anche se tra poco si potrà andare su Marte". A parlare è la mamma di Flavio, un 19enne costretto in carrozzina.

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 3 marzo, il ragazzo, che rientrava dall'università, è rimasto bloccato in stazione a Pegli per il malfunzionamento dell'ascensore. "La proposta di Trenitalia - spiega la madre a GenovaToday - era di far andare Flavio ad Arenzano e poi farlo rientrare con un altro treno che fermasse sul lato opposto dove il montacarichi funziona; ho chiamato il 112”.

Cosi i vigili del fuoco sono arrivati e hanno portato su per le scale a braccia lo studente che attendeva sul binario: "Il mio grazie infinito va a loro che hanno fatto uscire mio figlio dalla stazione - conclude la mamma - a chi gestisce il trasporto pubblico ed i vari ascensori, invece, lo spedirei altrove...con il biglietto di sola andata".