Pegli, crollo terrazza pizzeria: tre condanne

Sono tre le condanne confermate per il crollo della terrazza dei Bagni Doria a Pegli.

L'incidente risale all'agosto del 2015 quando la terrazza precipitò sulla spiaggia staccadosi dallo stabilimento. In quel momento stavano cenando due famiglie, una italiana e una spagnola, in tutto nove persone ricoverate allo Scassi di Sampierdarena e all’Evangelico di Voltri e che, fortunatamente, non riportarono ferite gravi.

Le accuse sono di crollo e lesioni colpose. L'Autorità portuale di Genova è stata riconosciuta responsabile civile. In particolare è stato condannato un dipendente dell'Autority a un anno e sei mesi, mentre i due soci titolari del locale sono stati condannati a un anno e otto mesi (rispettivamente difesi dagli avvocati Romano Raimondo e Davide Paltrinieri).

Dal primo sopralluogo era emerso che il cemento e il ferro dei piloni erano in uno stato pessimo. Lo stabilimento aveva però ottenuto il certificato di stabilità due mesi prima. Nel crollo erano rimasti feriti alcuni italiani e una famiglia di spagnoli (assistiti dai legali Vincenzo Lagomarsino e Marino Leva), portati all'ospedale Villa Scassi e all'Evangelico di Voltri.