Cinghiale entra in un giardino: una persona ferita

Paura nella notte a Pegli, in via Salgari per un grosso cinghiale (70/80 chilogrammi) che, dopo essere caduto da un muraglione in alcune fasce, ha probabilmente trovato un buco in una recinzione ed è entrato in un giardino mettendo tutto a soqquadro.

L'animale ha rotto dei vasi, divelto alcune sbarre di una ringhiera, una persona è anche rimasta lievemente ferita ed è stata portata in codice verde all'ospedale di Voltri. Le case si trovano proprio sotto al bosco, dal quale è arrivato l'animale precipitando da un muraglione.

Sul posto, poco prima delle 3 di notte di sabato 20 novembre, sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini che spiega a Genova Today: "Quando sono arrivato la persona era già stata portata in ospedale. L'intervento è poi durato più di due ore: i vigili del fuoco hanno cercato di mettere in sicurezza la zona e di far andare l'animale, indenne nonostante la caduta, nuovamente nelle fasce. Alla fine ci sono riusciti e hanno tappato il buco nella recinzione per evitare che potesse tornare nel giardino e fare altri danni. A quell'ora della notte non è possibile sedare l'animale, ho inviato una richiesta di intervento urgente per questa mattina, per la successiva rimozione del cinghiale dal terreno demilitato in cui è rimasto grazie all'intervento dei pompieri".