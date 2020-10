Cade sul sentiero, ciclista portato in spalla fino all'ambulanza

Stava facendo un giro fuoristrada in sella alla sua bicicletta quando è caduto e non ha più potuto proseguire. Oggi i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti in via Melinotto a Pegli per soccorrere un ciclista

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stabilizzato grazie all'intervento dei militi dalla Croce Verde, il ferito è stato poi posizionato su una speciale barella da trasporto in montagna e trasportato in spalla fino all'ambulanza.