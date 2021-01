Pegli, violazione delle norme sanitarie e del lavoro: chiuso bar del lungomare

Un bar del lungomare di Pegli è stato temporaneamente chiuso dopo un controllo effettuato dai carabinieri di Arenzano in collaborazione con Nas e Nucleo Cinofilo di Villanova di Albenga.

I miliari hanno organizzato un servizio di pattugliamento del territorio a ponente, durante il quale sono stati controllati diversi esercizi commerciali. Uno in particolare ha portato alla luce, in un locale del lungomare, violazioni in materia sanitaria e di igiene e anche della normativa del lavoro.

Il bar è stato chiuso e sono scattate sanzioni per un totale di 46.000 euro.