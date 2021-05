Cadono calcinacci da viadotto della A10, strada chiusa a Pegli

Scatta la chiusura in via Cassanello per il crollo di materiale dal viadotto Varenna

Dopo il camion in fiamme sulla A7 che ha costretto alla chiusura del tratto tra Busalla e Bolzaneto, nel pomeriggio di giovedì è scattata un'altra chiusura, questa volta in città, per caduta di calcinacci dal viadotto Varenna della A10.

Il crollo di materiale è avvenuto in via Cassanello, a Pegli, strada sottostante il viadotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che dopo un sopralluogo hanno ritenuto prudente stabilire la chiusura transennando l'area e facendo spostare le auto parcheggiate. Il viadotto passa sia sopra il torrente sia su alcune case e aziende che si affacciano sulla strada.

Presente anche personale di Autostrade e agenti della polizia Locale. Giovedì mattina alcuni pezzi di cemento sono invece caduti a Begato, dal viadotto di via Linneo.