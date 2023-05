/ Via Luigi Rizzo

Morsa da un serpente, bimba di 8 anni all'ospedale

La piccola stava giocando ai giardinetti quando ha avvertito un pizzico al braccio. Portata prima in farmacia e poi dalla pediatra, è stato escluso il morso di una vipera ma si è deciso comunque per il ricovero al Gaslini in codice giallo