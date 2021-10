In giro per Pegli con attrezzi da scasso, giovane denunciata

In zona Pegli, la pattuglia della locale stazione carabinieri, durante uno dei consueti servizi per il controllo del territorio, ha fermato una giovane 18enne di origine rom, gravata da pregiudizi di polizia.

Identificata e sottoposta a perquisizione personale, la giovane è stata trovata in possesso di vari attrezzi atti allo scasso per cui è stata denunciata all'autorità giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro.