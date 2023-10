Vede la polizia e butta via l'eroina, 50enne arrestato dalla polizia

Gli agenti del commissariato di Cornigliano hanno fermato un 50enne italiano noto alle forze dell'ordine per la sua attività di spaccio.

L'uomo era a passeggio in via Pallavicini, a Pegli, e alla vista della volante ha gettato via un bustina a terra. I poliziotti hanno proseguito i controlli anche nel suo appartamento ma il soprallugo ha dato esito negativo.

La sostanza di cui aveva cercato di disfarsi, analizzata dalla polizia scientfica, è risultata essere 23 grammi di eroina. Sono, dunque, scattate le manette per detenzione di sostanze stupefacenti.