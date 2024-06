Anziano spinto a terra e orologio strappato dal polso: paura sul lungomare

Paura sul lungomare di Pegli. Nella serata di sabato 22 giugno 2024 un uomo di 80 anni è stato scaraventato a terra, mentre passeggiava, da uno straniero che gli ha strappato l'orologio da polso.

Alcuni passanti hanno visto la scena e hanno cercato di fermare il malvivente, dopo una breve colluttazione, però, lo straniero è riuscito a scappare. Contestualmente è partita la chiamata al numero di emergenza e sul posto la centrale operativa dei carabinieri ha inviato alcune pattuglie, avviando le ricerche del rapinatore.

Dopo aver raccolto le testimonianze e una descrizione del fuggitivo i militari l'hanno intercettato poco lontano e bloccato. Lo straniero è stato così denunciato per rapina e lesioni personali. Sempre sul lungomare di Pegli, nella serata di sabato, sono state investite due donne da un'automobile, sono state soccorse e poi portate in codice giallo in ospedale.

