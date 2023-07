Lite sul bus per una sigaretta accesa, poi rissa e accoltellamento

Sangue nella notte a Pegli. Intorno alle ore 23:50 di venerdì 28 luglio 2023 un uomo di 38 anni, originario del Sudafrica, è stato accoltellato in via Mario e Nicolò Dagnino.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 5 e un'ambulanza della Croce Verde Praese, dopo i primi soccorsi l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, in gravi condizioni.

I carabinieri sono intervenuti e hanno ricostruito quanto successo, denunciato un 20enne originario dell'Albania, identificato come responsabile dell'accoltellamento. I militari sono arrivati sul lungomare perché alcuni residenti avevano segnalato una rissa tra giovani. I contendenti sono stati identificati. Tutto è iniziato a bordo di un bus della linea 1. Un giovane albanese ha cominciato a fumare e alcuni coetanei, sudafricani, l'hanno rimproverato, chiedendogli di spegnere la sigaretta. A questo punto si è accesa una lite verbale e, una volta arrivati alla fermata di Pegli, il giovane si è unito a una dozzina di connazionali (contattati poco prima) che hanno accerchiato i tre sudafricani. Per evitare ulteriori discussioni i tre hanno cercato di scappare, ma il gruppo più numeroso ha cominciato a lanciare bottiglie presenti sui tavoli di un locale. Uno dei tre ragazzi è quindi riuscito a guadagnare una via di fuga, ma è stato inseguito, raggiunto, e accoltellato alla schiena. L'aggressore è stato identificato e denunciato per lesioni personali aggravate.