Moneglia, riprese le ricerche del corpo di Pedro Lagomarsino

Sono riprese nella mattinata di lunedì 6 dicembre 2021 le ricerche del corpo dello scalatore di 30 anni che nella mattinata di domenica 5 dicembre è precipitato in mare mentre stava scalando una parete rocciosa nel comune di Moneglia. Al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto.

Si tratta di Pedro Lagomarsino De Leon Roig, giovane ricercatore dell'Iit all’ultimo anno di dottorato nel laboratorio 'Optical approaches to brain function' diretto da Tommaso Fellin, studiava Neuroscienze, viveva nel centro storico con la ragazza ed era appassionato di arrampicata.

L'incidente è avvenuto ella tarda mattinata di domenica in località Vallette, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco alla coppia di scalatori sarebbe caduta una fune mentre si arrampicavano sulla falesia, nel tentativo di recuperarla il ragazzo si è calato fino agli scogli dove è stato colto da una violenta ondata. Il mare lo ha poi trascinato in acqua e il suo corpo è sparito tra le onde. La ragazza, rimasta bloccata sulla parete, è stata poi recuperata e portata in salvo dall'elicottero Drago 125 dei Vigili del Fuoco