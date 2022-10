A piedi in sopraelevata all'alba: interviene la polizia locale

Due segnalazioni nelle prime ore della mattinata di sabato 8 ottobre 2022 relative a pedoni in sopraelevata, in entrambi i casi sono scattate le verifiche della polizia locale.

Falso allarme il primo caso intorno alle 5:50 del mattino, un'ora dopo invece, poco prima delle 7 una persona a piedi sulla Aldo Moro è stata intercettata dagli agenti della polizia locale intervenuti in maniera tempestiva. Secondo quando riferito dalla centrale operativa si trattava di una persona che aveva imboccato la sopraelevata per errore.

Nelle scorse settimane era stato avvistato anche un monopattino, la polizia locale ha spiegato che la persona fermata stamattina verrà sanzionata per non aver rispettato il divieto di transito per i pedoni.