Pedone in sopraelevata nella notte

Allarme nella tarda serata di martedì 28 maggio 2024 in sopraelevata, intorno alle ore 23:30 sono arrivate diverse chiamate alla centrale operativa della polizia locale per la presenza di una persona che stava percorrendo a piedi l'Aldo Moro, all'altezza del tunnel delle Casaccie.

L'allarme è stato lanciato anche sul canale Telegram ufficiale GenovaAlert del Comune di Genova e sul posto è stata inviata una pattuglia. L'uomo, molto probabilmente uno straniero, è stato intercettato, ma quando ha visto arrivare l'auto si è dileguato scavalcando e poi facendo perdere le proprie tracce per evitare di essere multato.

Lavori di manutenzione e sopraelevata chiusa: tutte le date

La sopraelevata, in questo periodo, rimane aperta la notte in direzione levante mentre verso ponente è coinvolta da alcuni lavori di manutenzione che si svolgeranno ancora, come da calendario, nelle notti del 29, 30, 31 maggio e poi 3, 4, 5, 6 e 7 giugno. Successivamente i lavori si svolgeranno invece sulla corsia da ponente a levante con chiusura tra le ore 21:30 e 5:30 del 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 giugno.

