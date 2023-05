Aumentano i casi di pedofilia online, a rischio anche le chat scolastiche

Nella giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia la polizia postale ha diffuso i dati più significativi sull'attività di prevenzione svolta nell'ultimo anno in cui è cresciuto il numero dei casi. I reati sono compiuti per lo più da uomini, con un’età inferiore ai 50 anni.

Il centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Liguria nel 2022 ha eseguito 30 perquisizioni per reati di pedopornografia, mentre nell’anno in corso sono già 7 i provvedimenti portati a termine, con 250 gb di materiale illecito sequestrato e 600 spazi virtuali monitorati. Le operazioni di poliza giudiziaria hanno previsto anche 90 giornate di attività sotto copertura e complessivamente nel 2022 sono state denunciate 32 persone per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale di minori, altri 5 denunciati nei primi mesi del 2023.

Inoltre nel 2022 sono state arrestate 3 persone ritenute responsabili di reati inerenti la pedopornografia on line nella regione e una nei primi mesi di quest’anno.

L’adescamento si riconferma come un fenomeno preoccupante che investe fasce di età sempre più precoci, nei luoghi della massima sicurezza percepita, come le chat con i compagni di scuola e le piattaforme di gaming. Sono le vittime più fragili e fiduciose verso gli altri, anche quando sconosciuti, e sono quelli che hanno il rapporto più spontaneo e naturale con le nuove tecnologie. In Liguria nei primi tre mesi del 2023, sono già 4 i minori di età inferiore ai 13 anni adescati in rete e 2 le vittime adolescenti, tra i 14 ed i 16 anni.

"Per questo appare quanto mai urgente proteggerli dalle attenzioni deviate di soggetti adulti, che si concentrano proprio dove la presenza di minori è più cospicua. I genitori sono il primo baluardo di sicurezza per bambini e ragazzi ed hanno, nell’ascolto e nel dialogo, gli strumenti più potenti per rendere la tutela dei bambini una realtà e la loro sicurezza un fatto - si legge nella nota della polizia postale -. Dossier “Dentro i numeri: la lotta alla pedofilia online” contiene non solo numeri in grado di raccontare un rischio attuale, ma vuole descrivere un sistema di tutela come quello portato avanti dalla polizia postale, fatto di sinergie interistituzionali e attività multidisciplinari nelle quali la commistione dei saperi e degli impegni miri a costruire soluzioni possibili ed efficaci.

La rete è oggi il luogo del progresso e dello sviluppo delle società, ma è diventata anche strumento di amplificazione della minaccia all’infanzia e all’adolescenza: la protezione dei bambini e dei ragazzi da ogni forma di abuso sessuale è possibile, può diventare realtà se si rompe il silenzio, se si creano alleanze, se si condivide la responsabilità di proteggerli anche online, sempre".