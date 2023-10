Pedopornografia: blitz polizia, 3 arresti e 30 perquisizioni, indagini anche in Liguria

Riguardano anche la Liguria le indagini condotte dalla polizia postale contro la pedopornografia, con perquisizioni personali, locali e su sistemi informatici. In totale, per ora, il bilancio è di tre persone arrestate e 24 indagate.

L'operazione "Lucignolo" è partita da Torino, dove la procura distrettuale ha disposto le perquisizioni che hanno portato al sequestro di telefonini, tablet, hard disk, pen drive, computer, account email e profili social.

Sono stati trovati anche gli account utilizzati dagli indagati per la richiesta del materiale pedopornografico e, custodito sui dispositivi informatici, un ingente quantitativo di materiale illecito.

Le operazioni hanno coinvolto 24 diversi uffici della polizia postale in tutta Italia tra cui la Liguria e poi Piemonte, Lazio, Lombardia, Toscana, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria.

La polizia postale ricorda che "la prevenzione e il contrasto al fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori online ci vedono impegnati in prima linea, con attività di monitoraggio sia in ottica preventiva che repressiva. È fondamentale anche segnalare la presenza di contenuti illeciti rinvenuti sul web, al portale della polizia postale e presso gli uffici della polizia postale presenti capillarmente in tutta Italia".