Pedopornografia e adescamenti online: nel genovese 40 indagati nel 2023

Solo nel 2023 sono stati 40 gli indagati per pedopornografia e adescamento online nella provincia di Genova e 53 in tutta la Liguria. E nella Città Metropolitana sono stati anche trattati 60 casi - con 52 indagati - per reati contro la persona perpetrati online come stalking, diffamazione, revenge porn, molestie, sextortion, hate speech, sostituzione di persona e così via.

Numeri - quelli degli indagati per pedopornografia - che rientrano nel lavoro quotidiano della polizia postale a livello nazionale. Domani, domenica 5 maggio, ricorre la giornata nazionale contro pedofilia e pedopornografia e la postale in Italia - solo nel 2023 - ha analizzato più di 28mila siti, di cui quasi 2.800 sono stati inseriti nella black list dei portali che contengono rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori.

Estorsioni sessuali in aumento

A livello nazionale, come documenta la polizia in un report, oltre 1.100 persone sono state identificate e denunciate, sempre nel 2023, per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale ai danni di minori.

Nell’anno di riferimento è stato registrato un incremento dei casi di sextortion, passando dai 118 casi del 2022 ai 132 registrati nel 2023. Sempre nello stesso anno è stato rilevato un lieve calo dei casi adescamento online, confermando però il coinvolgimento di minori di età compresa tra i 10 e i 13 anni. Infatti, la fascia dei preadolescenti è quella che maggiormente ha avuto interazioni sessuali tecnomediate, 200 rispetto ai 341 casi totali.

Continuano le collaborazioni con importanti attori che con la postale - l'articolazione specialistica della polizia di Stato che si occupa di criminalità cibernetica - condividono progetti, valori e obiettivi, e le iniziative di prevenzione per diffondere la cultura della sicurezza digitale e arginare le continue sfide che nel mondo virtuale si rinnovano e intensificano ogni giorno, anche attraverso il portale ufficiale del commissariato online. Un impegno quotidiano che si compone di tante sfumature, accomunate dall’obiettivo di rendere la rete un posto più sicuro e gli utenti utilizzatori consapevoli e responsabili delle risorse che hanno a disposizione.

L'intelligenza artificiale e la pedopornografia

Un ruolo è giocato anche dall'intelligenza artificiale generativa e purtroppo, si sta verificando un aumento nei casi di abuso di questi strumenti per creare materiale di sfruttamento sessuale dei più piccoli. Il fenomeno può riguardare sia minori reali, la cui immagine può essere artificialmente modificata in contenuto pedopornografico, ovvero può essere utilizzata per creare contenuti illeciti raffiguranti bambini inesistenti nel mondo reale.

Recentemente, si è dimostrato che l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per agevolare condotte di adescamento online, revenge porn e sextortion. Infatti, le capacità di generare messaggi su misura per il tipo di interlocutore può essere sfruttata dai malintenzionati.

In questo contesto, lo scorso 23 aprile il governo ha proposto un disegno di legge sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di regolamentare il futuro dell’Ai in Italia, a integrazione di quanto già previsto dal regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (“AI Act”) approvato lo scorso marzo. Il disegno di legge prevede una serie di misure volte a sistemi di intelligenza artificiale in maniera più severa: aggravante per i reati commessi con l'aiuto dell’Ai, reclusione per la diffusione illecita di contenuti generati o manipolati dall’Ia per indurre in inganno sulla loro genuinità (come nel caso dei deepfake) e così via.