Pazienti per terra, la protesta dei sindacati. E oggi il piano sociosanitario arriva in consiglio regionale

Ha suscitato molte reazioni la notizia dei pazienti lasciati per terra - su lettini da campo - al pronto soccorso dell'ospedale Galliera nella prima mattinata di ieri, lunedì 20 novembre. Oggi arriva il commento di Uil Fpl che parla di personale stanco e umiliato, chiedendo subito nuove assunzioni. Ma non è l'unica sigla sindacale a essersi espressa sul caso e a chiedere provvedimenti urgenti.

Nel frattempo, oggi in consiglio regionale si vota il piano sociosanitario 2023-2025 dopo aver ricevuto l'ok dal Ministero della Salute e dall'apposita commissione in Regione, e l'opposizione ha annunciato battaglia visto anche quest'ultimo caso al Galliera.

Per quanto riguarda i fatti di ieri, giova ricordare cos'è successo: verso le 4,30 di lunedì tre pazienti sono stati posizionati nella "camera calda" su lettini da campo, per terra, per liberare le barelle e di conseguenza le ambulanze che erano fuori, in coda, ad aspettarle. La scena è stata fotografata e, a divulgare le immagini, è stato il capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale, Gianni Pastorino. La direzione sanitaria del Galliera ha confermato che l'episodio è avvenuto, scusandosi e spiegando che è durato tutto molto poco, solo al fine di liberare le barelle e le ambulanze.

Presenti, nella notte tra domenica e luendì, sei infermieri e quattro oss che hanno dovuto prestare assistenza a un flusso continuo di pazienti fino a sfiorare i 90 degenti presenti all’interno del pronto soccorso.

Oggi il commento di Marco Vannucci, segretario generale Uil Fpl Genova: "Le criticità nuovamente emerse rispetto al sovraffollamento dei pronto soccorso alimentano le richieste d’aiuto da parte di un personale sanitario allo stremo delle forze. Se da una parte, infatti, l’ospedale Galliera si trova a dover fronteggiare un numero di utenza sempre più elevato, dall’altro deve fare i conti con posti letto e spazi limitati. Il tutto si traduce in scene non degne di un paese civile con pazienti costretti a trovare accoglienza nella camera calda (se calda la si può definire) del pronto soccorso e a trascorrere la notte su presidi di fortuna già dalle prime ore della sera. Gli operatori si sono trovati costretti a erogare un’assistenza sanitaria in assenza totale delle più elementari norme di sicurezza e con un rischio professionale intollerabile".

La Uil Fpl chiede condizioni lavorative dignitose "per un personale stanco e umiliato, esprime la sua vicinanza ai lavoratori costretti, loro malgrado, a lavorare nelle situazioni sopra descritte. Torniamo anche a chiedere alla direzione dell’ospedale di incrementare il personale infermieristico e oss in maniera consona, invitando la Regione Liguria a intervenire con nuove assunzioni".

Ieri, Fp Cgil aveva ribadito di aver chiesto più volte alla Regione di attuare una cabina di regia sull’attività del 118: "Se ci fosse stato maggior coordinamento si sarebbero potute trovare soluzioni in altri ospedali. La carenza di una cabina di regia si somma drammaticamente alla mancanza di personale al 118 e al Nue, e a quella della medicina territoriale: per la maggior parte dei casi, situazioni di questo genere si verificano nel fine settimana quando la medicina dal territorio è assente".