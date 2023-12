“Morto dopo rimozione catetere”, la procura apre un’inchiesta

La procura ha avviato un'indagine a carico di ignoti per la morte di un paziente al San Martino.

Secondo il figlio, la causa del decesso è un trombo provocato da un catetere posizionato sul collo. L'uomo aveva 62 anni. Per individuare eventuali responsabilità il sostituto procuratore Valentina Grosso nelle prossime ore disporrà l'esame autoptico.

Secondo la ricostruzione del figlio, il padre era stato ricoverato nel reparto di neurologia lo scorso novembre per una miastenia grave. A quel punto i medici avevano optato per sottoporre il sessantaduenne a un trattamento di plasmaferesi, attraverso l'utilizzo di un catetere inserito in una vena del collo.

Per il figlio il trombo sarebbe stato provocato proprio dal catetere. E la morte sarebbe avvenuta dopo la rimozione di questo dispositivo medico.

La direzione del San Martino fa sapere che il policlinico e i suoi professionisti sono a completa disposizione delle autorità competenti.