Paura all'Ansaldo, cinque persone bloccate nell'ascensore

Cinque persone sono rimaste bloccate in un ascensore all'Ansaldo.

I dipendenti stavano salendo a mensa quando il montacarichi si è fermato. Prima hanno provato a riavviarlo schiacciando il bottone del piano, poi hanno suonato l'allarme mentre all'interno la temperatura continuava a salire e anche l'ansia.

Dall'esterno è arrivata la rassicurazione dell'intervento dei vigili del fuoco ma intanto i minuti per chi è rimasto dentro sembravano ore. I pompieri arrivati sul posto hanno subito tentato la manovra di sblocco che però non si è avviata per quello che è parso un problema del sistema di sicurezza dell'elevatore. Dopo alcuni tentativi, sono passati alla maniere "forti": hanno imbracciato il flessibile e hanno aperto come una scatoletta di latta l'ascensore.

Finalmente i cinque malcapitati sono tornati a respirare a pieni polmoni e hanno raggiunto la sala ristoro, ma passando per le scale!