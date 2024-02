Pattuglione della polizia nel centro storico tra ladri, ricercati e droga

Pattuglione della Polizia di stato nel centro storico nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio 2024 con sei equipaggi del Reparto prevenzione crimine Liguria impegnati sul campo insieme agli uomini del commissariato Prè. Complessivamente sono state identificate 73 persone, una è stata arrestata mentre per altre tre è scattata la denuncia a piede libero.

L’attività si è concentrata nell’area compresa tra via Prè, vico dell’Amore, vico Largo, vico Inferiore del Roso, vico Superiore del Roso, vico Sant’Antonio e piazza Vittime di tutte le Mafie, oggetto di un recente esposto da parte di un comitato, relativo all’aumento dello spaccio e del consumo di droga. Sono stati inoltre controllati i Giardini Malinverni e ispezionati gli anfratti dei muri perimetrali alla ricerca di droga nascosta.

Intorno alle ore 15, in via Bersaglieri d’Italia, sono stati fermati due giovani di 25 e 26 anni che, a seguito di controllo, sono stati trovati in possesso di un rasoio e dodici confezioni di deodoranti risultate rubate da un supermercato di via Ferrara. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione in concorso.

Qualche minuto dopo, i poliziotti del Commissariato Prè, impegnati in un’attività di vigilanza in piazza della Commenda e nel tratto iniziale di via Prè, hanno riconosciuto un uomo come l'autore di un furto su auto perpetrato lo scorso giovedì. Gli stessi agenti, al momento del fatto, avevano visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo avevano immortalato durante il furto, mentre indossava addirittura gli stessi abiti. Il 33enne è stato denunciato per furto aggravato.

Nella stessa via è stato identificato un 39enne risultato ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena di un mese e 21 giorni a seguito di sospensione della misura alternativa della semilibertà. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi. I controlli si sono anche estesi nella zona della Darsena, del Carmine, corso Carbonara ed altre vie oggetto di più segnalazioni da parte di associazioni, negozianti e privati cittadini.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp