Pattuglione dei carabinieri nel centro storico: tre arresti

Pattuglione dei Carabinieri del comando provinciale genovese nel cento storico, con l'utilizzo di numerose pattuglie delle stazioni di Carignano, della Maddalena e dei Nuclei operativi. I militari hanno identificato circa cento persone presenti nei vicoli. Contestualmente i colleghi del Nucleo Radiomobile hanno effettuato un controllo perimetrale fermando anche autovetture con a bordo persone ritenute sospette. Tre le persone arrestate, altre sono state denunciate per vari reati.

Nel corso dell'operazione sono stati individuati un 60enne albanese e un 40enne ecuadoriano, entrambi colpiti da distinti ordini di carcerazione per la commissione di reati in materia di stupefacenti. I due sono stati portati nel carcere di Marassi.

Un 21enne originario del Senegal, con precedenti e irregolare sul territorio, ha invece improvvisamente spintonato con violenza alcuni militari presenti in strada, per poi cominciare a correre. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato, dai controlli effettuati risultava essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Genova. L'uomo è stato perquisito e trovato in possesso di una cinquantina di dosi di cocaina e hashih. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio, è stato portato nel carcere di Marassi. Altre cinque persone, italiane e straniere, sono state segnalate come assuntori di droga.

