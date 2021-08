Controlli dei carabinieri, tre patenti ritirate in una sera

Nella serata di domenica 8 agosto per guida in stato di ebbrezza, con conseguenti denunce all'autorità giudiziaria

Tre patenti ritirate dai carabinieri nella serata di domenica 8 agosto 2021, con conseguenti denunce all'autorità giudiziaria (denunce che scattano quando si ha un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,81 grammi per litro, tra 0,51 e 0,8 è prevista 'solo' la sanzione amministrativa).

I controlli dei carabinieri sono stati svolti in ambito provinciale con diverse pattuglie, tre i genovesi risultati positivi al test con l’etilometro e denunciati per per guida in stato di ebbrezza.