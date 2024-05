Sicurezza, alcol alla guida: 234 conducenti controllati e 22 patenti ritirate

Più di 200 guidatori controllati, 19 positivi all'alcol-test e 22 patenti ritirate: è il bilancio dei controlli della polizia locale nelle serate di venerdì e sabato, nell'ambito dei servizi per prevenire gli incidenti stradali causati da chi si mette al volante ubriaco.

L'unità territoriale centro della polizia locale, venerdì, ha controllato 132 veicoli, 132 conducenti sono stati sottoposti a prove etilometriche, e di questi 18 sono risultati positivi. Infine, 16 sono stati confermati positivi. Sono stati contestati 57 verbali per violazioni al codice della strada, di cui 16 per guida in stato di ebbrezza, 13 patenti ritirate, 4 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, 1 veicolo sottoposto a fermo amministrativo e 7 denunce.

Sabato sera sono stati controllati altri 102 veicoli, i cui conducenti sono stati sottoposti a prova con precursore etilometrico, di cui 15 positivi. Delle 15 prove etilometriche, 3 sono risultate positive. Sono stati contestati 47 verbali per violazioni delle norme al codice della strada, tra cui 15 per violazione dei limiti di velocità; sono state ritirate 4 patenti e decurtati 137 punti.

In totale, dunque, durante i controlli che si sono estesi tra centro città, levante e Val Bisagno, le patenti ritirate sono state 22, e centinaia di automobilisti fermati e sottoposti a pretest alcolemico.