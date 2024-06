Patata 'farcita' e indumenti 'imbottiti', in carcere domina la fantasia

Per cercare di introdurre droga in carcere vengono tentate le soluzioni più fantasiose. Nelle ultime 24 ore gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato due tentativi, come denunciato da Vincenzo Tristaino, segretario ligure del Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria).

Nel primo caso un uomo aveva nascosto eroina all'interno di un capo di abbigliamento ed è stato fermato poco prima del colloquio con un detenuto. A questo punto è stato arrestato e messo direttamente in cella con un provvedimento di custodia cautelare. Nella notte, invece, un agente che aveva appena terminato il servizio ha notato una patata appesa a un filo lanciato da una cella. Lo ha strappato e ha trovato dell'hashish attaccato al tubero. Tristaino ha espresso "compiacimento a nome del Sappe per il lavoro svolto dal personale della penitenziaria che ogni giorno, con professionalità e astuzia, lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti all'interno del carcere". Un lavoro che supera le "critiche carenze di organico e il grave sovraffollamento".

A rilanciare il grido di allarme è anche il segretario generale Donato Capece: "Il problema dell'ingresso della droga in carcere è sempre più frequente. Dai dati in nostro possesso sappiamo che quasi il 30% delle persone detenute nel nostro Paese, italiane e straniere, ha problemi di droga. Per chiarezza va ricordato che le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti all'interno delle carceri sono presenti per aver commesso vari tipi di reati e non per la condizione di tossicodipendenza. La loro presenza comporta da sempre notevoli problemi sia per la gestione all'interno di un ambiente problematico, sia per la complessità che la cura di tale stato comporta".

Secondo il leader del Sappe: "Non vi è dunque dubbio che chi è affetto da tale condizione patologica debba e possa trovare opportune cure al di fuori del carcere e che esistano da tempo dispositivi di legge che permettono di poter realizzare tale intervento. Questa potrebbe essere la strada da seguire per togliere dal carcere i tossicodipendenti e limitare sempre di più l'ingresso di sostanze stupefacenti, unito ovviamente a tutte le attività di prevenzione, come l'utilizzo delle unità cinofile che sono anch’esse fondamentali nel contrasto dei tentativi illeciti e fraudolenti di ingresso e smercio di droghe in carcere".

Capece poi conclude: "Da un lato facciamo i complimenti con il personale della penitenziaria di Marassi, dall'altro non capiamo come non vengano assunti provvedimenti adeguati a ripristinare la sicurezza e la legalità, a cominciare da un incremento straordinario di organico e dalla dotazione di ogni strumento anche tecnologico utile a contrastare le costanti criticità denunciate continuamente dal Sappe".

