Storica pasticceria di Sampierdarena resta senza tavolini esterni, scatta la petizione

Ritorna a far parlare di sé la storica pasticceria Quaglia di via Cantore con una petizione online: il caso era scoppiato l'anno scorso quando la titolare Giorgia Musumarra aveva ricevuto una disdetta di locazione per metà dei locali, unita alla revoca dell'occupazione del suolo per il dehors esterno che aveva consentito alle attività di sopravvivere negli anni difficili della pandemia. In seguito alle proteste dell'attività e dei numerosi clienti si era volto anche un presidio di solidarietà con centinaia di persone.

A distanza di un anno la situazione continua a essere difficile, la pasticceria ha dovuto rimuovere il dehors esterno e alcuni clienti hanno organizzato una raccolta firme online per rivedere i tavolini in via Cantore.

"Se avessi dovuto combattere per me stessa - prova a riassumere Musumarra - avrei proseguito per le vie giudiziali e come si suol dire me la sarei giocata, ma sono responsabile di otto persone tra cui le mie figlie e ho dovuto accettare delle condizioni pesanti. Alla fine ho abbassato la testa per avere un nuovo contratto d’affitto, relativo a mezzo locale (25 metri quadrati) con un aumento dell’affitto indecoroso e il rispetto di clausole regolamentari nulle. Leggo articoli relativi al degrado di Sampierdarena, oggi posso dire che c'è chi ama il suo quartiere e lo vuole rendere vivo in maniera sana e chi invece lo vuole affossare".

La petizione su Change.org è stata lanciata invece ieri, martedì 13 febbraio, da Vanessa Gullo: "Come molti di voi - racconta - ho trascorso piacevoli momenti presso la pasticceria Quaglia. I tavolini esterni erano un luogo di incontro per noi famiglie e un simbolo della nostra comunità. Tuttavia di recente sono stati rimossi. Questa decisione non solo ha privato la nostra comunità di un luogo amato, ma ha anche messo a rischio il posto di lavoro dei ragazzi che lavorano lì".

Insomma, le centinaia di clienti e cittadini che hanno aderito finora (più di 300 firme in meno di un giorno) provano di nuovo a difendere il locale: "È una parte integrante del nostro quartiere da decenni. È più che una semplice pasticceria, è un punto di riferimento per la nostra comunità e una fonte importante di occupazione locale. Rimettere i tavolini esterni non solo restituirebbe alla nostra comunità uno spazio amato, ma proteggerebbe anche i posti di lavoro di chi ci ha sempre accolto con sorrisi, gentilezza e professionalità".