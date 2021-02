Abbandonano rifiuti ingombranti, utilizzando il furgone di un'associazione di volontariato

Giovedì 4 febbraio 2021 il personale della stazione carabinieri Forestale di Genova Prato ha denunciato all'autorità giudiziaria tre uomini, un 33enne, un 24enne e un 58enne, per un abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, composti da mobili e rifiuti da attività edilizia, avvenuto lo scorso 14 gennaio presso passo Rio Canate nel comune di Davagna.

I militari hanno identificato i due responsabili materiali dell'abbandono anche attraverso il particolare furgone utilizzato, appartenente a una conosciuta associazione di volontariato operante in val Bisagno.

Oltre alla denuncia, i presunti responsabili sono stati sanzionati anche perché l'associazione non è autorizzata alla gestione di rifiuti e non è iscritta all'albo nazionale Gestori Ambientali. Dalle indagini è comunque emerso che non ci sono responsabilità dirette dell'associazione di volontariato nella condotta, se non per l'incauto affidamento del mezzo di loro proprietà ai due soggetti responsabili dell'abbandono.

Per tale motivo anche il legale rappresentante della suddetta associazione è stato denunciato in concorso al reato per negligenza e culpa in vigilando sul bene di loro proprietà.

I rifiuti sono stati abbandonati all'interno di un'area privata, chiusa con recinto, che è stata invasa dopo averne rotto il cancello. Il proprietario dell'area, ignaro della situazione, ha sporto querela per danneggiamento e ingresso abusivo in fondo altrui.

Sono in corso ulteriori indagini per identificare la provenienza dei rifiuti ed eventuali altri soggetti coinvolti.