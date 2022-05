Cerca di rubare scooter posteggiati, interviene la polizia

Domenica primo maggio, intorno alle ore 18, la polizia ha arrestato un 56enne in passo Spartaco Ferradini, l'uomo stava cercando di rubare alcuni scooter posteggiati.

Gli agenti di una volante, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti a Marassi, dove il 56enne, armato di un cacciavite, stava cercando di forzare alcuni scooter in sosta. Immediatamente bloccato il ladro è stato 'pizzicato' proprio con l’arnese in mano mentre stava per forzare un sottosella di una moto.

L’uomo è stato anche trovato in possesso di un sacchetto contenente diversi mazzi di chiavi di motoveicoli. Arestato per furto aggravato, sarà processato per direttissima.