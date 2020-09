Nei boschi per le ricerche di un fungaiolo disperso, soccorritrice precipita in un dirupo

A volte anche i soccorritori hanno bisogno di aiuto: è il caso della volontaria della squadra Operatori di Ricerca e Soccorso della Croce Rossa, che giovedì mattina è precipitata in una scarpata mentre stava aiutando un fungaiolo disperso sul passo del Faiallo.

La donna era uscita mercoledì sera insieme con il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile per portare avanti le ricerche di un uomo che era uscito per funghi nei boschi intorno al passo del Faiallo, tra Savona e Genova.

La nebbia e il cattivo tempo hanno complicato parecchio le ricerche, e soltanto giovedì mattina l’uomo è stato individuato, recuperato e poi accompagnato all’ospedale di Savona in buon condizioni. La volontaria, però, nel corso delle operazioni di soccorso è scivolata e precipitata per diverse decine di metri in un dirupo.

La zona impervia ha reso molto complesse le operazioni di recupero, ma alla fine è stata tratta in salvo e accompagnata al Villa Scassi per gli accertamenti.