Aggressione con cacciavite nel centro per minori non accompagnati

Un giovane è rimasto ferito, per fortuna in modo non troppo grave, in seguito a un'aggressione, avvenuta nella tarda mattinata di venerdì 26 maggio 2023 in passo dell'Acquidotto, una traversa di corso Solferino, a Castelletto, all'interno di una struttura che ospita minori non accompagnati.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle ore 12.30. Sul posto si è recata un'ambulanza della Croce Blu di Castelletto, che ha trasferito il ferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto, anche la polizia di Stato ha raggiunto la struttura. I poliziotti hanno sequestrato un cacciavite, che l'aggressore avrebbe utilizzato per ferire la vittima.

Da chiarire le ragioni del gesto. L'aggressore rischia una denuncia per lesioni aggravate.