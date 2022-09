Lungomare di Voltri, (ulteriori) transenne per i punti più pericolosi

Dopo gli infortuni e le relative richieste danni da parte di persone inciampate nelle doghe di legno dissestate del lungomare di Voltri, le parti ritenute più pericolose sono state transennate.

"È evidente che la manutenzione ordinaria effettuata da Utri Mare sta risultando non più efficace - ha detto il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza in consiglio municipale -. La nostra intenzione è agire sui punti critici senza chiudere tutta la passeggiata, ma transennando i punti più pericolosi. Quindi il consorzio Utri Mare, che si occupa della manutenzione ordinaria, richiederà viti più lunghe e ulteriori strumenti per riparazioni più efficaci". Ma non solo: "Bisognerà anche iniziare a valutare la programmazione per realizzare una nuova pavimentazione che sostituisca la struttura in metallo e legno".

In arrivo dunque ulteriori transenne (alcune erano già state collocate in precedenza), dopo un sopralluogo da parte dell'area tecnica del Municipio Ponente e Aster. Probabilmente verranno posti cartelli che avviseranno della pavimentazione dissestata. Altre novità, ha annunciato Barbazza, potrebbero arrivare nelle prossime settimane dal Comune.

La passeggiata Roberto Bruzzone riporta molte doghe di legno dissestate, e solo da inizio settembre si sono registrati almeno due infortuni: persone che sono cadute, si sono fatte male e hanno chiesto i danni al Comune, che però ha girato la questione a Utri Mare che si occupa della manutenzione ordinaria. Il consorzio a quel punto si era ribellato: "I nostri interventi non bastano più - aveva detto il presidente Marco Durante - se non interviene l'amministrazione con un progetto di manutenzione straordinaria, meglio chiudere la passeggiata prima che qualcuno si faccia male in modo ancor più grave".