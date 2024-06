Pannello crolla durante il viaggio in bus: ferita una passeggera

Una donna di circa 20 anni è rimasta lievemente ferita mentre si trovava in viaggio a bordo di un autobus della linea 37 in via De Amicis in centro, nella zona della stazione di Brignole. È successo intorno alle ore 8:35 di venerdì 21 giugno 2024, momenti di paura a bordo.

Improvvisamente si è staccato un pannello dal retro della cabina dell'autista e ha colpito la passeggera, che si è fatta male a una gamba. Il bus si è fermato e sono scattati i soccorsi, sul posto è intervenuta un'ambulanza della Squadra Emergenze che ha portato la donna all'ospedale Galliera in codice verde.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp