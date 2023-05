Passaporti: "riaprire gli uffici per le prenotazioni", la richiesta del Cosap

Il coordinamento sindacale Cosap ha chiesto alla questura di Genova di valutare la possibilità del ripristino dell'apertura al pubblico dell'ufficio passaporti, in alternativa alla prenotazione online, nelle fasce orarie e con le modalità che si vorranno adottare.

"In questi ultimi anni - scrive la segreteria provinciale Cosap - il processo di digitalizzazione, per ovviare alle restrizioni causate dalla pandemia, ha raggiunto tutti i settori della pubblica amministrazione a velocità folle e senza che le capacità tecnologiche dei cittadini viaggiassero di pari passo all'onda del 'progresso'. Se da una parte la necessità del distanziamento, del non trovarsi nella situazione di avere gli uffici passaporti affollati, poteva in qualche modo giustificare la sola prenotazione virtuale, ora non è più cosi, infatti lo scorso 5 maggio l'Oms ha finalmente dichiarato la cessazione della pandemia da covid 19, annullando quindi a livello mondiale lo stato di emergenza".

"Il piano di digitalizzazione della pubblica amministrazione denominato 'Italia Digitale 2026' ha inoltre come obiettivo, cito testualmente, 'rendere la pubblica amministrazione la migliore alleata di cittadini e imprese con un offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili', ebbene sul 'facilmente accessibili' esprimiamo tutte le nostre riserve".

"Presso la questura di Genova la modalità di prenotazione dell'appuntamento per il rilascio del passaporto è solo ed esclusivamente online tramite la piattaforma denominata 'Passaporti Online' cui si accede tramite Spid o Carta di identità elettronica. Inoltre l'accesso, la registrazione e la prenotazione in sé, trovano da parte degli utenti numerose difficoltà. La legge riconosce al cittadino il diritto al passaporto, pur con le limitazioni espressamente previste, ma tali limitazioni non possono assolutamente intendersi come la mancanza di possibilità di accedere a una prenotazione online o la difficoltà di utilizzo dei supporti digitali".