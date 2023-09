Passaggi a livello: quello di Bogliasco tra i 10 più pericolosi in Italia, ipotesi soppressione

Assemblea partecipata, quella di sabato 9 settembre a Bogliasco, per parlare dell'ipotesi di soppressione dei passaggi a livello sul territorio (quello in centro cittadina, a livello di pericolosità, è tra i primi dieci in Italia).

"In questi mesi - ha detto il sindaco Luca Pastorino - abbiamo lavorato, come prevede lo Stato, per l'ipotesi della soppressione dei passaggi a livello di Bogliasco centro e di Pontetto, c'è una proposta con un protocollo d'intesa che ho già condiviso con la minoranza consiliare. Credo che sia una buona operazione. Abbiamo fatto alcuni passi nei confronti delle Ferrovie e viceversa, la volontà di Rfi è sopprimere il passaggio a livello di Bogliasco che a livello di pericolosità è tra i primi 10 in Italia".

E dunque l'obiettivo è farne a meno: "Potrebbe essere l'inizio di una svolta epocale per la nostra comunità che beneficerebbe di tante opere utili ai fini di migliorare la qualità della vita del paese e agevolare la mobilità pedonale dei cittadini" fa sapere il Comune di Bogliasco.

La cittadina, tra l'altro, era ultimamente finita al centro delle polemiche per la multa ad alcuni pedoni che stavano attraversando uno dei passaggi a piedi (a sbarre aperte). A inizio agosto, in seguito all'incontro tra il sindaco Pastorino e il comandante della Polfer, è stato confermato che è consentito il passaggio da parte dei pedoni quando le sbarre sono alzate e aperte.